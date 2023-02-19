Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Ракетный удар по Дамаску нанесли четыре израильских истребителя

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Израильские истребители F-16 атаковали Дамаск, пять человек погибли, 15 получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

"19 февраля с 00:22 до 00:27 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар, вследствие которого в Дамаске разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса. По данным сирийской стороны, погибло 5, ранено 15 человек", - говорится в сообщении.

В релизе также сообщается о запущенном террористами беспилотнике, который нанес удар по сирийским правительственным силам в районе населенного пункта Машария. В результате пострадали четыре военнослужащих.

Ранее МИД РФ осудил авиаудар и призвал Израиль прекратить вооруженные провокации.

"Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Исходим из того, что продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы", - отмечается в комментарии Захаровой.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Подземные толчки привели к значительным разрушениям как на турецкой территории, так и в соседней Сирии. Российские военные оказывают населению Сирии гуманитарную помощь.

Сирия Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции достигло 40,7 тыс.

Число жертв землетрясения в Турции достигло 40,7 тыс.

В МИД РФ осудили удары ВВС Израиля по территории Сирии

В Болгарии задержали семерых подозреваемых в связи с гибелью мигрантов

В Болгарии задержали семерых подозреваемых в связи с гибелью мигрантов

Экс-президент США Джимми Картер будет получать хосписную помощь дома

Экс-президент США Джимми Картер будет получать хосписную помощь дома

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 февраля

Поврежденный "Прогресс МС-21" затопили в Тихом океане

Алиев назвал условием для нормализации отношений с Ираном расследование теракта в Тегеране

Алиев назвал условием для нормализации отношений с Ираном расследование теракта в Тегеране

Пять человек погибли в результате удара ВВС Израиля по жилому кварталу Дамаска

Пашинян заявил, что у Армении есть "обеспокоенность" в связи с ОДКБ

Пашинян заявил, что у Армении есть "обеспокоенность" в связи с ОДКБ
Землетрясение в Турции и Сирии

Футболиста Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами в турецкой Антакье

Футболиста Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами в турецкой Антакье
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });