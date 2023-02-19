Ракетный удар по Дамаску нанесли четыре израильских истребителя

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Израильские истребители F-16 атаковали Дамаск, пять человек погибли, 15 получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

"19 февраля с 00:22 до 00:27 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар, вследствие которого в Дамаске разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса. По данным сирийской стороны, погибло 5, ранено 15 человек", - говорится в сообщении.

В релизе также сообщается о запущенном террористами беспилотнике, который нанес удар по сирийским правительственным силам в районе населенного пункта Машария. В результате пострадали четыре военнослужащих.

Ранее МИД РФ осудил авиаудар и призвал Израиль прекратить вооруженные провокации.

"Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Исходим из того, что продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы", - отмечается в комментарии Захаровой.



Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Подземные толчки привели к значительным разрушениям как на турецкой территории, так и в соседней Сирии. Российские военные оказывают населению Сирии гуманитарную помощь.