Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:42

Американский эсминец сбил над Красным морем две ракеты, запущенные из Йемена

Американский эсминец сбил над Красным морем две ракеты, запущенные из Йемена
На палубе эсминца USS Gravely
Фото: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Американский эсминец USS Gravely вечером в субботу сбил две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене, сообщило центральное командование США (CENTCOM).

Перед этим принадлежащий Дании контейнеровоз MAERSK Hangzhou под флагом Сингапура сообщил, что во время прохождения южной части Красного моря был атакован ракетой и запросил помощь.

На запрос откликнулся эсминец USS Gravely. Контейнеровоз признан пригодным к плаванию, сообщений о пострадавших нет.

Это 23-е незаконное нападение хуситов на суда, осуществляющие международные морские перевозки с 19 ноября, отмечается в сообщении CENTCOM.

Как в ночь на воскуренье сообщил Пентагон, министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонных бесед с коллегами из Великобритании Грантом Шеппсом и Нидерландов Кайсой Оллонгрен обсудил ситуации безопасности судоходства в Красном море.

В обеих сообщениях говорится, что стороны подчеркнули, что атаки на суда "неприемлемы и глубоко дестабилизируют международный порядок, основанный на правилах".

"Остин отметил, что эти нападения представляют собой серьезную международную проблему, которая требует коллективных действий", - говорится в сообщении.

Ллойд Остин США Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил, что операция в Газе продлится еще много месяцев

Нетаньяху заявил, что операция в Газе продлится еще много месяцев

ЦПВС сообщил о нарушении пространства Сирии со стороны западной коалиции

ЦПВС сообщил о нарушении пространства Сирии со стороны западной коалиции

Что произошло за день: суббота, 30 декабря

Военная операция на Украине

Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду

Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду

Бельгия пообещала во время председательства в Совете ЕС поддерживать Украину

Военная операция на Украине

В Польше не нашли обломков ракеты, нарушившей воздушное пространство страны

Экс-премьер-министр Грузии Иванишвили возвращается в политику

Корабль ВМС Британии прибыл к берегам Гайаны на фоне напряженности с Венесуэлой

Корабль ВМС Британии прибыл к берегам Гайаны на фоне напряженности с Венесуэлой

Госдеп одобрил продажу Израилю артснарядов на $147,5 млн

Госдеп одобрил продажу Израилю артснарядов на $147,5 млн

Число жертв операции Израиля в Газе достигло 21,5 тыс. человек

Число жертв операции Израиля в Газе достигло 21,5 тыс. человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });