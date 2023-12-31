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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Глава МИД Британии обсудил с иранским коллегой атаки хуситов в Красном море

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в воскресенье провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которого поднял тему атак хуситов на суда в Красном море.

"Я сегодня провел разговор с (министром иностранных дел Ирана - ИФ) Амиром Абдоллахианом по поводу атак хуситов в Красном море, которые ставят под угрозу жизни невинных людей и глобальную экономику", - написал он в соцсети X.

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Как добавил Кэмерон, "я донес до его сведения, что Иран разделяет ответственность за предотвращение подобных атак, учитывая долголетнюю поддержку со стороны Ирана хуситов".

Ранее сообщалось, что американский эсминец USS Gravely вечером 30 декабря сбил две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене.

Перед этим принадлежащий Дании контейнеровоз MAERSK Hangzhou под флагом Сингапура сообщил, что во время прохождения южной части Красного моря был атакован ракетой и запросил помощь.

Согласно информации центрального командования США, эта атака хуситов на судно с 19 ноября стала 23-ей по счету.

Красное море Великобритания Дэвид Кэмерон Йемен Иран Хосейн Амир Абдоллахиан
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