Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" зашел в Красное море

Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" зашел в Красное море
Авианосец USS Dwight Eisenhower
Фото: Michael R. Gendron/U.S. Navy via Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Dwight Eisenhower вошел в Красное море, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

"Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight Eisenhower находится вблизи берегов Йемена", - сообщила служба, ссылаясь на представителя американского военного ведомства.

Ранее авианосец находился в Аденском заливе.

В состав группы помимо авианосца, на котором размещено 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely, USS Stethem, USS Carney и USS Mason, USS Laboon ВМС США. Группировка задействована в проведении многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) для защиты судоходства и противодействия нападениям йеменских хуситов на суда в Красном море.

США и еще 11 государств потребовали, чтобы йеменские хуситы прекратили нападать на военные и коммерческие суда в Красном море, и предупредили о последствиях таких атак.

"Мы призываем к немедленному прекращению незаконных нападений и освобождению незаконно задержанных судов и экипажей. Хуситы понесут ответственность за последствия, если продолжат угрожать жизням людей, мировой экономике и свободному движению торговли по важнейшим водным путям региона", - говорилось в совместном заявлении США, Австралии, Бахрейна, Бельгии, Канады, Дании, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии и Великобритании, опубликованном на сайте Белого дома.

"Нападения на суда, в том числе коммерческие, с использованием беспилотных летательных аппаратов, небольших лодок и ракет (...) представляют прямую угрозу свободе судоходства", - отмечалось в документе.

ВМС США Dwight Eisenhower Йемен Красное море хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 5 января

Maersk решила пока не возобновлять проход своих судов через Красное море

Maersk решила пока не возобновлять проход своих судов через Красное море

Число жертв землетрясения в Японии превысило 90

Число жертв землетрясения в Японии превысило 90

Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

В Белоруссии опубликован закон о том, кому запрещено избираться президентом

В Белоруссии опубликован закон о том, кому запрещено избираться президентом

Бомбардировщик ВВС США B-1B разбился при посадке на авиабазе

Бомбардировщик ВВС США B-1B разбился при посадке на авиабазе

Администрация Байдена готовится к возможному расширению войны в Газе

Макрон может произвести перестановки в правительстве в ближайшие дни

Две трети жителей Франции высказались за отставку премьера

Две трети жителей Франции высказались за отставку премьера
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });