Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" зашел в Красное море

Авианосец USS Dwight Eisenhower Фото: Michael R. Gendron/U.S. Navy via Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Dwight Eisenhower вошел в Красное море, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

"Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight Eisenhower находится вблизи берегов Йемена", - сообщила служба, ссылаясь на представителя американского военного ведомства.

Ранее авианосец находился в Аденском заливе.

В состав группы помимо авианосца, на котором размещено 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely, USS Stethem, USS Carney и USS Mason, USS Laboon ВМС США. Группировка задействована в проведении многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) для защиты судоходства и противодействия нападениям йеменских хуситов на суда в Красном море.

США и еще 11 государств потребовали, чтобы йеменские хуситы прекратили нападать на военные и коммерческие суда в Красном море, и предупредили о последствиях таких атак.

"Мы призываем к немедленному прекращению незаконных нападений и освобождению незаконно задержанных судов и экипажей. Хуситы понесут ответственность за последствия, если продолжат угрожать жизням людей, мировой экономике и свободному движению торговли по важнейшим водным путям региона", - говорилось в совместном заявлении США, Австралии, Бахрейна, Бельгии, Канады, Дании, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии и Великобритании, опубликованном на сайте Белого дома.

"Нападения на суда, в том числе коммерческие, с использованием беспилотных летательных аппаратов, небольших лодок и ракет (...) представляют прямую угрозу свободе судоходства", - отмечалось в документе.