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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Турции задержали 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Власти Турции сообщили о задержании 33 человек, которых подозревают в шпионаже в пользу Израиля, сообщает во вторник Associated Press.

Кроме того, следователи ведут розыск еще 13 подозреваемых. Задержания прошли в городах в восьми провинциях Турции, в частности - в Стамбуле.

По данным турецких СМИ, задержанных подозревают, в частности, в сборе информации о проживающих в Турции палестинцах, а также об израильских активистах, выступающих против действий властей их страны.

Турция Израиль
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