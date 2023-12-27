Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и Адольфом Гитлером "нет никакой разницы" в связи с действиями израильских военных в секторе Газа.

"В чем разница между вами и Гитлером? Они еще заставят нас скучать по Гитлеру. Разве то, что делает Нетаньяху, хоть сколько-нибудь меньше, чем то, что делал Гитлер? Нет", - приводит Anadolu слова Эрдогана.

Он добавил, что ответ Израиля на нападение ХАМАС 7 октября "уничтожил все ценности человечества".

Премьер Израиля, как информирует The Times of Israel, в свою очередь заявил, что "Эрдоган, который осуществляет геноцид курдов и держит в тюрьме рекордное для мира число журналистов, выступающих против его власти, является последним, кто может проповедовать мораль".

"Армия обороны Израиля - самая высоконравственная армия в мире, которая борется и уничтожает самую презренную и жестокую террористическую организацию в мире, ХАМАС, которая совершила преступления против человечества, а Эрдоган восхваляет ее и принимает в гостях ее лидеров", - сказал Нетаньяху.

Министр израильского правительства Бенни Ганц в соцсети X назвал высказывания Эрдогана "вопиющим искажением реальности и осквернением памяти о Холокосте".

"Я осуждаю заявления турецкого президента Эрдогана", - написал он.

Ранее в декабре президент США Джо Байден отмечал, что Израиль теряет международную поддержку и его премьеру Нетаньяху необходимо сменить правительство, чтобы урегулировать палестинскую проблему.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуществленная 7 октября атака группировки ХАМАС не может стать оправданием для Израиля в его действиях в секторе Газа, которые представляют собой "коллективное наказание палестинского народа".

По словам генсека, запуски ХАМАС ракет в сторону Израиля и "использование группировкой гражданских лиц в качестве "живого щита" в нарушение законов военного времени не освобождает Израиль от ответственности за его собственные нарушения закона".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.