Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Руководство ХАМАС обсудило в Турции дальнейшие шаги в конфликте с Израилем

*** Не исключена новая сделка по обмену заложниками

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители палестинского движения ХАМАС на прошлой неделе провели секретную встречу в Турции, сообщили израильские СМИ.

Целью встречи была "координации дальнейших шагов ХАМАС в текущем конфликте с Израилем", пишет Jerusalem Post.

Израильская телекомпания KAN сообщает, что, "возможно, обсуждается еще одна сделка по обмену заложниками".

Телекомпания отмечает, что в воскресенье египетские официальные представители заявили, что "Израиль и ХАМАС открыты для возобновления режима прекращения огня и освобождения заложников, хотя сохраняются разногласия по поводу того, как это будет реализовано".

По данным KAN, лидеры ХАМАС на встрече обсуждали вопросы, касающиеся "следующих шагов в войне, как внутри самой Газы, так и с ролью поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" в Ливане".

Jerusalem Post пишет, что руководство ХАМАС решило провести свою секретную встречу в третьей стране на личной основе, а не с помощью технических средств, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить утечку данных израильской разведке.

Накануне издание сообщало, что вопрос о заложниках обсуждался на переговорах в Норвегии главы израильской разведывательной службы "Моссад" Дэвида Барни и премьер-министра Катара шейха Мохаммед бин Абдулрахмана Аль-Тани.

Сделка, согласно публикации, может включать освобождение пожилых мужчин и других гражданских лиц в обмен на "высокопоставленных" палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

По сообщениям СМИ, в египетских службах безопасности считают, что израильские официальные лица в ходе переговоров с посредниками проявили большую готовность заключить новую сделку о прекращении огня в Газе и освобождении палестинских заключенных в обмен на освобождение заложников.

В то же время в распространенном ХАМАС заявлении говорилось, что группировка не согласится на новую сделку по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, "пока агрессия против нашего народа не прекратится раз и навсегда".

ХАМАС Турция Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

Правящая коалиция получает большинство в новом составе парламента Сербии

Что произошло за день: воскресенье, 17 декабря

Северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

СМИ сообщили о запуске Северной Кореей ракеты в сторону Японского моря

СМИ узнали о планах Ллойда Остина объявить об операции против хуситов

СМИ узнали о планах Ллойда Остина объявить об операции против хуситов

Избирателям из Косово приходится ехать в центральную Сербию для голосования

В Сербии стартовали парламентские и местные выборы

В Сербии стартовали парламентские и местные выборы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 декабря

Три человека погибли в Тунисе во время ремонта древней стены

Три человека погибли в Тунисе во время ремонта древней стены
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });