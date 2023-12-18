Руководство ХАМАС обсудило в Турции дальнейшие шаги в конфликте с Израилем

*** Не исключена новая сделка по обмену заложниками

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители палестинского движения ХАМАС на прошлой неделе провели секретную встречу в Турции, сообщили израильские СМИ.

Целью встречи была "координации дальнейших шагов ХАМАС в текущем конфликте с Израилем", пишет Jerusalem Post.

Израильская телекомпания KAN сообщает, что, "возможно, обсуждается еще одна сделка по обмену заложниками".

Телекомпания отмечает, что в воскресенье египетские официальные представители заявили, что "Израиль и ХАМАС открыты для возобновления режима прекращения огня и освобождения заложников, хотя сохраняются разногласия по поводу того, как это будет реализовано".

По данным KAN, лидеры ХАМАС на встрече обсуждали вопросы, касающиеся "следующих шагов в войне, как внутри самой Газы, так и с ролью поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" в Ливане".

Jerusalem Post пишет, что руководство ХАМАС решило провести свою секретную встречу в третьей стране на личной основе, а не с помощью технических средств, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить утечку данных израильской разведке.

Накануне издание сообщало, что вопрос о заложниках обсуждался на переговорах в Норвегии главы израильской разведывательной службы "Моссад" Дэвида Барни и премьер-министра Катара шейха Мохаммед бин Абдулрахмана Аль-Тани.

Сделка, согласно публикации, может включать освобождение пожилых мужчин и других гражданских лиц в обмен на "высокопоставленных" палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

По сообщениям СМИ, в египетских службах безопасности считают, что израильские официальные лица в ходе переговоров с посредниками проявили большую готовность заключить новую сделку о прекращении огня в Газе и освобождении палестинских заключенных в обмен на освобождение заложников.

В то же время в распространенном ХАМАС заявлении говорилось, что группировка не согласится на новую сделку по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, "пока агрессия против нашего народа не прекратится раз и навсегда".