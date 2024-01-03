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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

В Сербии подвели окончательные итоги парламентских выборов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Коалиция "Сербия не должна останавливаться", лидером которой является президент страны Александр Вучич, одержала победу на парламентских выборах, получив 46,75% голосов избирателей – таковы окончательные данные, оглашенные в среду Республиканской избирательной комиссией.

На второе место с 23,66% голосов избирателей вышла оппозиционная коалиция "Сербия против насилия".

Республиканская избирательная комиссия опубликовала окончательные результаты парламентских выборов после того, как 30 декабря и 2 января на ряде избирательных участков прошло повторное голосование. Это было связано с тем, что в день голосования 17 декабря на этих избирательных участках было невозможно утвердить результаты, или они были аннулированы из-за выявленных нарушений.

Между тем в конце декабря тысячи сторонников сербской оппозиции вышли на митинг в центре Белграда с требованием аннулировать результаты парламентских выборов. Кроме того, в Белграде состоялась акция несогласных с результатами выборов студентов, которые на сутки разбили палаточный лагерь на одной из основных улиц сербской столицы.

Сербия Александр Вучич
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