Эсминец США сбил в Красном море беспилотник хуситов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Laboon в субботу уничтожил на юге Красного моря беспилотник, запущенный йеменскими хуситами, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"Беспилотный летательный аппарат, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена, был сбит в целях самообороны эсминцем USS Laboon в международных водах южной части Красного моря вблизи района нахождения нескольких коммерческих судов", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что данных о жертвах или каких-либо повреждениях нет.

Вблизи Йемена в настоящее время находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Dwight Eisenhower. В состав группы помимо авианосца, на котором размещено 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely, USS Stethem, USS Carney, USS Mason и USS Laboon ВМС США. Группировка задействована в проведении многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) для защиты судоходства и противодействия нападениям йеменских хуситов на суда в Красном море.

США и еще 11 государств в среду потребовали, чтобы йеменские хуситы прекратили нападать на военные и коммерческие суда в Красном море, и предупредили о последствиях таких атак.

"Мы призываем к немедленному прекращению незаконных нападений и освобождению незаконно задержанных судов и экипажей. Хуситы понесут ответственность за последствия, если продолжат угрожать жизням людей, мировой экономике и свободному движению торговли по важнейшим водным путям региона", - говорилось в совместном заявлении США, Австралии, Бахрейна, Бельгии, Канады, Дании, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии и Великобритании, опубликованном на сайте Белого дома.

"Нападения на суда, в том числе коммерческие, с использованием беспилотных летательных аппаратов, небольших лодок и ракет (...) представляют прямую угрозу свободе судоходства", - отмечалось в документе.