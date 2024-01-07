Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 января

Шеф Пентагона попал в больницу, Путин посетил рождественскую службу в храме в Ново-Огареве, глава Евросовета решил оставить пост

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин вместе с семьями военнослужащих, погибших в ходе СВО, посетил рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве. Перед этим он провел с ними встречу в своей подмосковной резиденции.

- Шеф Пентагона Ллойд Остин с понедельника находится в больнице, сообщило AP со ссылкой на представителя военного ведомства. По его словам, министр обороны США попал в больницу из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.

- Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил не допустить Джо Байдена до участия в праймериз, если Верховный суд США не восстановит Дональда Трампа в списках участников первичных выборов в Колорадо и Мэне.

- Более 100 жителей Белгорода переехали в пункты временного размещения, организованные на территории региона и в соседних областях.

- Председатель Евросовета Шарль Мишель в июне 2024 года планирует оставить пост и участвовать в выборах в Европарламент. Должности главы Евросовета и члена Европарламента нельзя совмещать.

- Число погибших в результате землетрясения в Японии, произошедшего в начале недели, достигло 126 человек, более 210 числятся пропавшими без вести.