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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

США стали главным поставщиком вооружений Польше в 2023 году

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - США стали главным поставщиком вооружения Варшаве в 2023 году, сообщил президент Польши Анджей Дуда телеканалу Fox News. Фрагменты интервью опубликовала президентская канцелярия.

"В прошлом году мы потратили на оборону 4% нашего ВВП. Это огромные закупки вооружений. Прежде всего мы делаем их в США", - заявил Дуда.

"Тесный союз Польши и США, как самые крепкие трансатлантические связи, по моему убеждению, представляет интерес Польши и общеевропейский, но также и интерес США", - добавил он.

По словам президента, "исторический опыт учит нас, что чем теснее связи между Европой и Соединенными Штатами, тем безопаснее Европа и тем больше шансов, что мы будем свободны от российского влияния".

США в 2023 году, в частности, поставили Варшаве партию РСЗО HIMARS, десятки танков Abrams и бронемашин Oshkosh. В ближайшее время планируется поставка почти 100 вертолетов Apache, оснащенных управляемыми противотанковыми ракетами и системами управления дронами, а также ключевых элементов интегрированной системы противоракетной обороны IAMD и другого вооружения.

HIMARS Анджей Дуда Европа США Польша
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