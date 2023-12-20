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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Главы Минобороны Польши и США подтвердили нацеленность на оборонное партнерство

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Новый глава министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в среду, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином оборонное партнерство двух стран.

"У меня был разговор с министром обороны США, в ходе которого подтверждено оборонное партнерство Польши и США", - говорится в сообщении в официальном X-аккаунте главы польского Минобороны.

"Это сотрудничество перед лицом конфликтов на Украине и Ближнем Востоке является основой европейской безопасности. Я убежден, что наш союз никогда не был сильнее", - подчеркнул польский министр.

Лидер Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш занял пост министра национальной обороны Польши 13 декабря текущего года.

США Польша Ллойд Остин Пентагон
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