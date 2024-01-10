Блинкен обвинил Иран в поддержке атак хуситов в Красном море

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Иран в оказании поддержки йеменским хуситам в их атаках на суда в Красном море, сообщают в среду западные СМИ.

"Эти атаки Иран поддерживает при помощи технологий, оборудования, разведданных и информации, и они оказывают реальное влияние на людей", - заявил он журналистам в Бахрейне.

Блинкен также напомнил, что США и другие страны неоднократно давали Ирану понять, что ему следует отказаться от поддержки хуситов.

Он повторил, что, если атаки не прекратятся, то хуситы столкнутся с последствиями своих действий.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Турне Блинкена по Ближнему Востоку продолжается с 4 по 11 января.