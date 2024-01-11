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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Французский военный флот сопровождает суда под флагом Франции в Красном море

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Французские военно-морские силы сопровождают во время всего маршрута через Красное море суда "под флагом Франции или представляющие ее интересы", заявил журналистам командующий ВМС в этой зоне контр-адмирал Эммануэль Сларс. Его выступление цитирует журнал Challenges.

Нынешний мандат ВМС в этом регионе "не предусматривает прямых ударов по йеменским повстанцам-хуситам", отметил Сларс.

Хуситы с конца 2023 года атакуют суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив, южную оконечность Красного моря, в ответ, по их заявлениям, на военные действия Израиля в секторе Газа,

Сларс уточнил, что Франция тесно сотрудничает с возглавляемой США миссией в регионе Prosperity Guardian путем обмена информацией и скоординированного патрулирования, но командование французским флотом остается полностью под контролем Парижа.

По оценке адмирала, который также командует европейской военной миссией морского наблюдения EMASoH (European-led mission in the Strait of Hormuz) в Ормузском проливе, потребность в наращивании военного потенциала в регионе все еще существует, но Франция пока не намерена развертывать его больше.

По данным Сларса, международные военные операции приносят результат: 80% контейнеровозов продолжают проходить через Баб-эль-Мандебский пролив, а не следуют дальним путем в обход Красного моря.

Красное море США Франция Израиль Ормузский пролив Эммануэль Сларс
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