В Великобритании сообщили о новом инциденте в Красном море

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) получило данные об инциденте в Красном море примерно в 166 км от порта Адена в Йемене.

"Инцидент произошел примерно в 166 км от порта Адена в Йемене, власти ведут расследование", - говорится в сообщении управления.

Подробностей о произошедшем пока не приводится.

Командование американских ВВС ранее объявило более чем о 60 ударах по 16 целям хуситов в Йемене, нанесенных в ночь на пятницу. Позднее представитель мятежников бригадный генерал Яхья Сареа заявил, что США и Британия нанесли 73 удара по пяти районам Йемена. Он не уточнил, какие объекты подверглись атакам.