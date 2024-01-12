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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

В Великобритании сообщили о новом инциденте в Красном море

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) получило данные об инциденте в Красном море примерно в 166 км от порта Адена в Йемене.

"Инцидент произошел примерно в 166 км от порта Адена в Йемене, власти ведут расследование", - говорится в сообщении управления.

Подробностей о произошедшем пока не приводится.

Командование американских ВВС ранее объявило более чем о 60 ударах по 16 целям хуситов в Йемене, нанесенных в ночь на пятницу. Позднее представитель мятежников бригадный генерал Яхья Сареа заявил, что США и Британия нанесли 73 удара по пяти районам Йемена. Он не уточнил, какие объекты подверглись атакам.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Хроника 17 декабря 2023 года – 12 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен Красное море
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