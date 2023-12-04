Путин заявил, что ряд направленных РФ в Африку судов с бесплатным зерном уже разгружаются

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Россия направила суда со своим зерном в качестве помощи шести африканским странам, нуждающимся в продовольствии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Об этом Путин сказал на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Некоторые суда, добавил он, уже разгружаются в странах, часть из них находится в море, а есть те, которые грузятся в российских портах.

22 ноября Путин заявил, что в Африку направились первые корабли с бесплатным зерном.

"Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере (продовольственной и энергетической безопасности - ИФ), остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия и сегодня - хочу вас проинформировать - в Африку, в нуждающиеся страны направлены первые корабли с российским зерном бесплатно", - сказал тогда Путин, выступая на саммите "большой двадцатки", который прошел в формате видеоконференции.

Как сообщалось, в июле на форуме "Россия-Африка" Путин заявил, что Россия готова безвозмездно поставить зерно в ряд африканских стран. Речь идет о поставках в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику, Эритрею. Доставка зерна также будет бесплатной.