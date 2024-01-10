РФ с 1 по 9 января экспортировала более 1,5 млн тонн зерна

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - РФ, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов, в том числе в портах отгрузки, во время новогодних каникул сохранила высокие темпы экспорта зерна.

Как сообщает Россельхознадзор, с 1 по 9 января было отгружено 1,5 млн тонн зерновой продукции, что на 155 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Россельхознадзор также отметил, что в 2023 году увеличились поставки зерна в дружественные страны (Китай, Бразилия, Танзания, Йемен, Бангладеш, Тунис), страны ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Белоруссия), а также на новые рынки стран Африки, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.

Традиционно основными экспортными культурами являются пшеница, ячмень, кукуруза, соевые бобы.

В прошлом году российская зерновая продукция отправлялась в 101 страну мира.