Находящиеся под стражей бывшие руководители МВД Польши объявили голодовку

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Взятый под стражу бывший заместитель руководителя МВД Польши Мачей Вонсик объявил голодовку.

"Он сказал, что это просто необходимо", - приводит в ночь на четверг польский телеканал "ТВ Република" слова супруги Вонсика Ромуальды.

Ранее голодовку объявил бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

Каминьского и Вонсика задержали ранее на этой неделе в президентском дворце в Варшаве, куда они прибыли по приглашению президента страны Анджея Дуды. Они руководили МВД в прежнем польском правительстве. Их признали виновными в превышении полномочий в рамках дела, касавшегося событий еще 2007 года. В 2015 году Дуда амнистировал обоих. Однако в нынешнем польском правительстве заверяют, что глава государства не имел права этого делать.

Дуда поддерживал курс прежнего правительства Польши во главе с партией "Право и справедливость". Президент предупреждал, что будет делать все возможное, чтобы противостоять новому правительству во главе с Дональдом Туском, пришедшему к власти в конце 2023 года.

Ожидается, что позже в четверг сторонники перешедшей в оппозицию партии "Право и справедливость" проведут в Варшаве акцию протеста в поддержку Каминьского и Вонсика.