Президент Польши решил помиловать недавно задержанного бывшего главу МВД

Демонстрация в поддержку Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика в Варшаве Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда заявил, что начинает процедуру помилования бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика в надежде смягчить напряженность в стране.

Как передает Bloomberg, Дуда объявил об этом в телеобращении. Рядом с ним в кадре находились жены этих бывших чиновников.

Сообщений о том, как относятся к таким планам в правительстве Польши, пока не поступало.

Каминьского и Вонсика задержали ранее на этой неделе в президентском дворце в Варшаве, куда они прибыли по приглашению Дуды. Они руководили МВД в прежнем польском правительстве. Их признали виновными в превышении полномочий в рамках дела, касавшегося событий еще 2007 года. В 2015 году Дуда амнистировал обоих.

Однако в нынешнем польском правительстве считают, что глава государства не имел права этого делать.

Дуда поддерживал курс прежнего правительства Польши во главе с партией "Право и справедливость". Президент предупреждал, что будет делать все возможное, чтобы противостоять новому правительству во главе с Дональдом Туском, пришедшему к власти в конце 2023 года.