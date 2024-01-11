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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Президент Польши решил помиловать недавно задержанного бывшего главу МВД

Президент Польши решил помиловать недавно задержанного бывшего главу МВД
Демонстрация в поддержку Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика в Варшаве
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда заявил, что начинает процедуру помилования бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика в надежде смягчить напряженность в стране.

Как передает Bloomberg, Дуда объявил об этом в телеобращении. Рядом с ним в кадре находились жены этих бывших чиновников.

Сообщений о том, как относятся к таким планам в правительстве Польши, пока не поступало.

Каминьского и Вонсика задержали ранее на этой неделе в президентском дворце в Варшаве, куда они прибыли по приглашению Дуды. Они руководили МВД в прежнем польском правительстве. Их признали виновными в превышении полномочий в рамках дела, касавшегося событий еще 2007 года. В 2015 году Дуда амнистировал обоих.

Однако в нынешнем польском правительстве считают, что глава государства не имел права этого делать.

Дуда поддерживал курс прежнего правительства Польши во главе с партией "Право и справедливость". Президент предупреждал, что будет делать все возможное, чтобы противостоять новому правительству во главе с Дональдом Туском, пришедшему к власти в конце 2023 года.

Анджей Дуда МВД Мариуш Каминьский Мачей Вонсик
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