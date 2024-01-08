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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Армения сообщила о продолжении переговоров с РФ о непоставленном вооружении

Секретарь Совбеза Армении заявил, что новых соглашений с Россией о военно-техническом сотрудничестве нет

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Ереван и Москва продолжают переговоры по решению вопроса о поставке вооружении в рамках подписанных соглашений, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Переговоры с Россией ведутся о непоставленном вооружении. Начиная с 2021 года, Армения имела множество соглашений с Россией, по которым вооружение не было поставлено. (...) По этим договорам переговоры продолжаются", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он отметил, что новых соглашений с Россией о военно-техническом сотрудничестве нет.

"Осуществляются обновления в рамках существующих договоров, вновь ведутся переговоры. Это означает, что по некоторым случаям договора обновляются, по другим случаям - финансовые вопросы решаются другими вариантами", - сказал Григорян.

В мае 2023 года в Ереване заявили, что не получают из России заказанное и оплаченное оружие. "Вооружение, действительно, не дошло до Армении. И пытаемся продолжить эти работы с Россией. Было оплачено, но не дошло", - заявлял заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

24 ноября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что сумма, выплаченная за российское оружие, которое не было доставлено в Армению, может пойти на погашение государственного долга страны перед Россией. "Конечно, такие проблемы есть. Должен вам сообщить, что идут дискуссии о механизмах решения этой проблемы. Одним из вариантов может стать уменьшение размера суммы задолженности Республики Армения перед Российской Федерацией. Это не единственный вариант", - отметил Пашинян.

В декабре спикер парламента республики Ален Симонян заявил журналистам, что Армения и Россия могут решить вопрос о не поставленном вооружении в партнерской атмосфере.

Армения Россия
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