Армения реформирует армию и планирует закупать вооружения в различных странах

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о реформе армии и закупке современного вооружения у различных стран.

"Мы реформируем свою армию, желаем иметь современные, мировые стандарты, приобретать современное вооружение, чтобы защищать свою территориальную целостность, суверенитет, демократию. В этом смысле мы продолжаем сотрудничество с разными странами", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он отметил, что подобное сотрудничество "мы имели и с Россией".