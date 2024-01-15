Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Британский эсминец не сможет долго участвовать в операции против хуситов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Эсминец британского Королевского флота HMS Diamond, который находится в южной части Красного моря, не сможет долго противостоять ракетным ударам йеменских хуситов из-за ограниченности боекомплекта, сообщило издание UK Defence Journal.

Эсминец противовоздушной обороны HMS Diamond оснащен 48 установками вертикального пуска для ракет-перехватчиков Aster.

За время пребывания корабля на боевом дежурстве в Красном море его ракеты многократно использовались для перехвата йеменских противокорабельных ракет и дронов. Однако ограниченный боекомплект эсминца не позволяет ему проводить операции в течение длительного время. Он может столкнуться с нехваткой вооружения в случае если хуситы продолжат активно наносить удары по военным кораблям и торговым судам на юге Красного моря.

По данным Пентагона, с 19 ноября 2023 года хуситы предприняли 28 атак против военных кораблей и торговых судов в регионе с использованием противокорабельных и баллистических ракет, а также дронов.

В ходе самой масштабной серии ударов, которая была совершена хуситами 9 января, американские боевые корабли и палубная авиация, а также британский эсминец сбили 18 беспилотников, две противокорабельные крылатые и две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные по району прохождения десятков торговых судов.

Сейчас на юге Красного моря находится группировка ВМС США в составе атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, крейсера USS Philippine Sea, эсминцев USS Gravely, USS Mason, USS Carney и USS Laboon, а также атомной подводной лодки USS Florida.

В ходе операции в ночь на 12 января США применили 150 различных высокоточных боеприпасов для нанесения ударов по военным целям хуситов в 28 районах Йемена. Были задействованы истребители-бомбардировщики, поднимавшиеся с атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, а также крылатые ракеты, запускавшиеся с надводных кораблей и подлодки ВМС США.

Хроника 17 декабря 2023 года – 15 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Dwight Eisenhower Йемен США Красное море HMS Diamond Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРС США получила рекордный убыток в 2023 году из-за роста процентных расходов

Возобновление поставок Boeing 737 MAX в КНР могут отложить из-за новых проверок

Возобновление поставок Boeing 737 MAX в КНР могут отложить из-за новых проверок

Арестованы подозреваемые в намерении нарушить работу Лондонской фондовой биржи

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 января

Жертвами оползней в Колумбии стали 37 человек

Жертвами оползней в Колумбии стали 37 человек

КНДР испытала твердотопливную баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой

Рейтинг поддержки Трампа среди сторонников республиканцев вырос до рекордных 69%

Рейтинг поддержки Трампа среди сторонников республиканцев вырос до рекордных 69%

Что произошло за день: воскресенье, 14 января

В Дании состоялась церемония отречения королевы Маргрете II от престола

В Дании состоялась церемония отречения королевы Маргрете II от престола

На юго-западе Исландии произошло извержение вулкана

На юго-западе Исландии произошло извержение вулкана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });