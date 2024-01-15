В Айове стартует кампания республиканцев по выбору кандидата в президенты США

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Процесс выдвижения кандидатов в президенты от республиканцев на выборах 2024 года официально начнется в понедельник с кокусов (собраний) в штате Айове.

В Айове за выдвижение кандидатом поборются четыре претендента от Республиканской партии: экс-президент Дональд Трамп, бывший постпред США при ООН Ники Хейли, губернатор Флориды Рой Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. От продолжения предвыборной борьбы ранее отказались бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

По данным Associated Press (АР), нынешняя предвыборная кампания "проходила необычно тихо, что свидетельствует о значительном лидерстве бывшего президента Дональда Трампа в предвыборной гонке".

О серьезных шансах Трампа на победу в Айове свидетельствуют результаты опроса газеты Des Moines Register: 48%, собирающихся принимать участие в кокусах намерены голосовать за бывшего президента, 20% отдают предпочтение Хейли, 16% - Десантису, рейтинг Рамасвами не превышает 10%.

"В Айове, похоже, пойдет борьба за второе место, учитывая доминирование Трампа. Реальный вопрос заключается в том, сможет ли кто-либо из двух республиканцев (...) в долгосрочной перспективе превратить эту гонку в гонку двух человек", - пишет АР.

Отчасти в пользу этого вывода свидетельствует заявление Рамасвами, который накануне написал в соцсетях, что Трамп является величайшим президентом XXI века.

Айова поможет определить, "есть ли у него повод" продолжать борьбу за выдвижение кандидатом на пост главы государства, отмечет АР.