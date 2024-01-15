Британский премьер-министр отказался связывать удары по хуситам с войной в Газе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что авиаудары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов не были частью конфликта Израиля с ХАМАС, Вашингтон и Лондон атаковали мятежников в ответ на их атаки на коммерческие суда. Об этом сообщает Sky News.

"Мы не должны поддаваться их зловещему нарративу о том, что речь идет об Израиле и секторе Газа. Они атакуют суда, идущие со всего мира, - сказал Сунак. - Мы сделали это в целях самообороны (...) и чтобы поддержать свободу судоходства, как всегда делала Британия".

Премьер-министр напомнил, что 9 января хуситы совершили "крупнейшее за последние десятилетия нападение на ВМС" Великобритании и США, поэтому союзники предприняли ответные действия.

"Я хочу прояснить - это были ограниченные удары", - отметил Сунак, добавив, что все 13 намеченных целей "были поражены".

15 января глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахия заявил, что хуситы не прекратят наносить удары по израильским судам в Красном море до тех пор, пока Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа.