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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

CENTCOM подтвердил попадание ракеты хуситов по американскому контейнеровозу

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что выпущенная йеменскими хуситами ракета попала по американскому судну.

"15 января примерно в 16:00 по местному времени (совпадает с московским) поддерживаемые Ираном мятежники-хуситы запустили противокорабельную ракету с контролируемой ими территории Йемена и попали по контейнеровозу Gibraltar Eagle под флагом Маршалловых островов - по судну, которым владеют и управляют США", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети.

По данным военных, никто не пострадал, судно не получило существенных повреждений и продолжило путь. Также в CENTCOM отметили, что еще ранее зафиксировали запуск противокорабельный ракеты в сторону южной акватории Красного моря, но ракета в итоге упала в воду.

В компании-владельце судна Eagle Bulk Shipping уточнили, что инцидент произошел в Аденском заливе в 160 км от берега. Судно, перевозившее изделия из стали, было повреждено, но продолжило движение, чтобы покинуть этот район.

Йемен Иран США CENTCOM Аденский залив Красное море
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