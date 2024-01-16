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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Молдавия в 2023 году снизила потребление газа на 22%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Потребление газа в Молдавии в 2023 году сократилось на 22% и составило 657,2 млн кубометров газа, сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

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Общая стоимость потребленного газа - 14,8 млрд леев.

В 2022 году потребление газа в Молдавии составило 847,2 млн кубометров газа, а его стоимость - 15,3 млрд леев.

Уровень оплаты газа потребителями на конец 2023 года был равен 98% от объема поставок, что на 1,3 процентного пункта меньше, чем на конец 2022 года.

Компенсации правительства за потребленный газ в отопительный сезон с ноября 2022 года по март 2023 год составили 2,6 млрд леев, что ы 1,9 раза больше, чем в отопительный сезон 2021/2022 годов (1,37 млрд леев).

Официальный курс на 16 января - 17,68 лея за доллар.

Молдавия газ Молдовагаз
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