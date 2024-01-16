США атаковали ракетные расчеты хуситов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ВВС США накануне применили беспилотники с целью уничтожить четыре стартовых площадки для пуска ракет йеменскими мятежниками-хуситами, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

Удар нанесли после того, как в понедельник хуситы поразили в Аденском заливе ракетой контейнеровоз Gibraltar Eagle, которым владеет базирующаяся в Соединенных Штатах компания Eagle Bulk Shipping. Однако представители властей не уточнили, насколько успешны были ответные удары США.

Bloomberg отмечает, что эта акция носила намного более ограниченный характер по сравнению с 70 авиаударами, которые США и Британия нанесли в минувшие выходные по позициям хуситов.

Однако во вторник нападения в Красном море продолжились: западные СМИ сообщили со ссылкой на хуситов, что мятежникам удалось попасть по греческому сухогрузу, шедшему под флагом Мальты недалеко от побережья Йемена. Судно Zografia направлялось из Вьетнама в Израиль с 24 членами экипажа, на борту груза не было. Пострадавших среди моряков нет.

Также западным СМИ стало известно, что британская нефтегазовая компания Shell прекратила перевозку грузов через Красное море. На прошлой неделе об аналогичных шагах объявляли компании BP и Qatar Energy.

Выступая на форуме в Давосе во вторник, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что Вашингтон "не добивается конфликта в регионе". Он пояснял, что США пытаются остановить расползание боевых действий и создать условия для деэскалации ситуации.

Также он выразил надежду на то, что мир между Израилем и палестинцами, продолжение нормализации отношений Израиля с арабскими странами возможны в близкой перспективе. По его словам, лучший подход - работать над установлением полноценных отношений Израиля с ключевыми арабскими странами в одном пакете вместе с развитием палестинской государственности.

При этом ранее The Times of Israel стало известно, что несмотря на боевые действия в секторе Газа, США и Саудовская Аравия продолжили обсуждения о возможном соглашении о нормализации отношений королевства и Израиля. Однако источники отметили, что после 7 октября значение "палестинского компонента" этой сделки возросло.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что арабские страны не хотели бы работать над восстановлением Газы, если будет существовать угроза возобновления боевых действий в анклаве через несколько лет. Для устранения опасений на этот счет, по словам госсекретаря, нужно заниматься вопросом палестинской государственности.

В ночь на вторник иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по целям в Ираке и Сирии. Сообщалось, что "баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и скоплений антииранских террористических группировок в регионе поздно вечером". В частности, отмечалось, что целью удара КСИР была "шпионская штаб-квартира израильского "Моссада" в иракском Курдистане".

В США атаки осудили, а советник по нацбезопасности Ирака Касем аль-Араджи опроверг заявления Тегерана о том, что ракетный удар КСИР по городу Эрбиль был направлен против объекта израильской разведывательной службы "Моссад". Власти Ирака отозвали посла из Тегерана и вызвали временного поверенного в делах Ирана в Багдаде для разъяснения инцидента.

Бои в секторе Газа

Одновременно продолжались боевые действия в секторе Газа. По данным западных СМИ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь применила танки на севере сектора Газа, в зоне боев были видны мощные взрывы. При этом ранее израильские военные заявляли, что переходят к менее масштабным, более точечным операциям в этой зоне.

В ЦАХАЛ заявили, что в ночь на вторник уничтожили десятки бойцов группировки ХАМАС в районе города Бейт-Лахия, обнаружили около 100 ракетных установок. Также ЦАХАЛ нанесла массированную серию воздушных и артиллерийских ударов по десяткам объектов движения "Хезболла" на юге Ливана в районе Вади Салуки, в том числе по военным строениям и наблюдательным постам.

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади во вторник обвинил власти Израиля в препятствовании доставки гумпомощи в сектор Газа. По его оценкам, пока удается удовлетворить лишь 10% неотложных потребностей более 2 млн палестинцев, оказавшихся в блокаде в секторе. Он также сказал, что израильские власти мешают ввозить помощь на север анклава, где недели боев привели к уничтожению инфраструктуры и значительной части жилого фонда. Министр отметил, что Израиль не принимает во внимание принятую в декабре резолюцию СБ ООН с призывом обеспечить беспрепятственную доставку помощи в сектор.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. По последним данным Минздрава Газы, за сутки в анклаве погибли еще 158 человек. Общее число погибших в секторе палестинцев выросло до 24 285 человек, тысячи могут числиться пропавшими без вести.