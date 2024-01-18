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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Медикаменты для палестинцев и израильских заложников прибыли в Газу

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Лекарства для палестинцев и удерживаемых ХАМАС в Газе израильских заложников ввезены на территорию анклава, сообщил представитель катарского МИД Маджед аль-Ансари.

"За последние несколько часов в сектор Газа поступили медикаменты и гуманитарная помощь в рамках объявленного накануне соглашения в интересах гражданского населения сектора и заложников в том числе", - написал аль-Ансари в социальных сетях.

По его словам, Катар вместе с региональными и международными партнерами "продолжает посреднические усилия на политическом и гуманитарном уровне".

Как сообщалось, Франция и Катар направили медикаменты для десятков израильских заложников, которых ХАМАС удерживает в плену в секторе Газа.

Израиль согласовал с группировкой ХАМАС доставку лекарств для заложников в обмен на разрешение ввезти медикаменты и гуманитарную помощь гражданам на территории анклава.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. По последним данным Минздрава Газы, за сутки в анклаве погибли еще 158 человек. Общее число погибших в секторе палестинцев выросло до 24 тыс. 285 человек, тысячи могут числиться пропавшими без вести.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
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