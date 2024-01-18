Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Пакистан нанес удар по укрытиям боевиков на территории Ирана

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пакистан нанес серию ударов по террористам в иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает МИД страны.

"Сегодня утром Пакистан нанес серию высоко скоординированных и целенаправленных высокоточных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Ряд террористов были убиты в ходе разведывательной операции под кодовым названием Marg Bar Sarmachar", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эти действия были предприняты в связи с имеющимися разведданными о готовящейся террористической деятельности.

В миреИран нанес удары по базам радикальной группировки в ПакистанеЧитать подробнее

"Пакистан будет продолжать предпринимать все необходимые шаги для сохранения безопасности своего народа, которая является неприкосновенной", - заявили в министерстве.

МИД подчеркивает, что Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской республики Иран.

"Единственной целью сегодняшнего акта было обеспечение собственной безопасности Пакистана и национальных интересов, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что Иран - "братская страна".

"Мы всегда придавали большое значение диалогу и сотрудничеству в противостоянии общим вызовам, включая угрозу терроризма, и будем продолжать прилагать усилия для поиска совместных решений", - заключили в МИД Пакистана.

Пакистан Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции Европы в среду упали на статданных, заявлениях Лагард

Акции Европы в среду упали на статданных, заявлениях Лагард

США нанесли удары по 14 ракетным установкам хуситов в Йемене

Военная операция на Украине

Байден встретился с лидерами Конгресса по поводу выделения помощи Украине

Байден встретился с лидерами Конгресса по поводу выделения помощи Украине

Глава Генштаба Израиля заявил о возросшей вероятности военной операции в Ливане

Глава Генштаба Израиля заявил о возросшей вероятности военной операции в Ливане

РФ не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2023 год

США вновь включили хуситов в список глобальных террористов

США вновь включили хуситов в список глобальных террористов

Что произошло за день: среда, 17 января

Британский король Карл III проходит лечение из-за увеличенной простаты

В Иране заявили, что не поставляли РФ дроны и ракеты для применения на Украине

Принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости

Принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });