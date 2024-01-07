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Глава Евросовета намерен досрочно покинуть свой пост

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель в июне текущего года планирует оставить пост и выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент, сообщила газета Politico.

Мандат Мишеля на посту председателя Евросовета истекает в ноябре 2024 года, но он пояснил журналистам, что не может совмещать работу в Евросовете и парламенте. Заявку на участие в выборах в Европарламент он должен подать до середины июня.

Politico отмечает, что если Мишель будет избран евродепутатом, то лидерам ЕС придется быстро договориться о преемнике на освободившийся пост в Евросовете. Если они этого не сделают, руководство перейдет к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, поскольку Венгрия в июле примет председательство в Совете ЕС.

Издание пишет, что "такой сценарий - бесконтрольное правление Орбана в Совете в течение шести месяцев (...) - это то, чего большинство из 26 других лидеров стран ЕС отчаянно хотели бы избежать, учитывая эскалацию напряженности между ними и Орбаном".

После парламентских выборов, которые состоятся 6-9 июня во всех 27 странах ЕС, европейские лидеры планируют встретиться 17 июня и еще раз 27-28 июня. Именно на этих встречах они, вероятно, попытаются прийти к соглашению по кандидатуре замены Мишеля, говорится в публикации.

Венгрия Европарламент Шарль Мишель
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