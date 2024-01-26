Шарль Мишель передумал участвовать в выборах в Европарламент

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель решил отказаться от участия в выборах в Европарламент, пишет Financial Times.

О намерении избираться и уйти досрочно с поста председателя Евросовета Мишель объявил сам три недели назад. По сведениям издания, в итоге он решил остаться в нынешней должности до конца своего срока - 30 ноября 2024 года.

Выборы в Европарламент 2024 года состоятся с 6 по 9 июня. За избранием парламента последует формирование Еврокомиссии нового состава. Мандаты Европарламента и Еврокомиссии действуют 5 лет.