Военные США подтвердили атаку хуситов на американский танкер в Аденском заливе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) совершили третье за три дня нападение на коммерческое судно, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"18 января примерно в 21 час (по времени Саны) поддерживаемые Ираном террористы-хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру M/V Chem Ranger, плавающему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему США и управляемому Грецией", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Отмечается, что экипаж наблюдал, как ракеты ударились о воду рядом с судном.

"Сообщений о травмах или повреждениях судна не поступало. Судно продолжило движение", - заявили военные.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление хуситов сообщил об атаке на американское судно Chem Ranger в Аденском заливе.

Йеменская группировка заявила о прямом попадании "морских ракет" по кораблю.

"Вооруженные силы Йемена подтверждают, что ответный удар на американские и британские атаки неизбежен и что любая новая агрессия не останется безнаказанной", - подчеркнули хуситы.