Байден заявил, что США продолжат удары по хуситам

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США продолжат удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те ставят под угрозу коммерческое судоходство в Красном море, заявил в четверг американский президент Джо Байден.

"Вы спрашиваете, остановили ли хуситов американские удары? Нет. Продолжатся ли эти удары? Да", - приводит Bloomberg слова Байдена журналистам возле Белого дома.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Удары США продолжились и позднее.

Также в ночь со среды на четверг США нанесли удары по 14 ракетным установкам хуситов, используемых для нападения на международные морские пути.

Центральное командование ВС США считает, что нанесенные удары "ослабят возможности хуситов продолжать свои безрассудные нападения на международное и коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".