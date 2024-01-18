CNN сообщил о пятом за неделю ударе США по объектам хуситов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США в четверг нанесли дополнительные авиаудары по противокорабельным ракетам мятежников-хуситов в Йемене, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Мишенью для атаки было небольшое количество противокорабельных ракет, которые готовились к запуску по целям на международных морских путях", - приводит телеканал слова источника.

CNN отмечает, что это пятый удар США по объектам хуситов на территории Йемена за неделю.

Ранее в четверг американский президент Джо Байден заявил журналистам возле Белого дома: "Вы спрашиваете, остановили ли хуситов американские удары? Нет. Продолжатся ли эти удары? Да".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Удары США продолжились и позднее.

Так, в ночь со среды на четверг США нанесли удары по 14 ракетным установкам хуситов, используемых для нападения на международные морские пути.

Центральное командование ВС США считает, что нанесенные удары "ослабят возможности хуситов продолжать свои безрассудные нападения на международное и коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".