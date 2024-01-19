Министр обороны Белоруссии назвал ядерное оружие в стране элементом сдерживания

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал размещение в стране российского тактического ядерного оружия вынужденной мерой и важным элементом сдерживания противника.

"Размещение на территории Республики Беларусь тактического ядерного оружия рассматривается как важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии против Республики Беларусь - это наша вынужденная мера", - сказал он на брифинге по вопросу принятия новой Военной доктрины. Его слова цитирует пресс-служба министерства.

По словам министра, отраженные в обновленной доктрине меры "направлены на недопущение эскалации военно-политической обстановки, разрядку ситуации", а упор сделан на сдерживание от развязывания военных конфликтов.

"Оно осуществляется выстраиванием системы отношений, сдерживающих процессы возникновения межгосударственных противоречий, поддержанием баланса национальных интересов Республики Беларусь с интересами других стран, обеспечивающих стабильность и мирное сосуществование", - сказал Хренин.

По его словам, "принятие обновленной доктрины позволит: во-первых, донести до международной общественности миролюбивую политику и отсутствие враждебности к кому-либо. Одновременно обозначить четкий посыл - мы готовы защищать свою страну всеми силами и средствами, в том числе с нашими военными союзниками по Союзному государству и ОДКБ".

Министр добавил, что Белоруссия "открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами". "В том числе и с государствами НАТО - мы готовы возобновить прагматичный диалог при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении нас", - заявил он.

По его словам, "обновленная военная доктрина может служить основой для урегулирования ситуации в Европе, запуска мирного диалога". "Прежде всего, мы продемонстрировали в ней заинтересованность Республики Беларусь в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, таких как ООН, ОБСЕ и другие, эффективном их функционировании по предотвращению и разрешению вооруженных столкновений", - заявил Хренин.

"Я еще раз всем заявляю, врагов у нас нет. В своей политике мы ни на кого оглядываться и подстраиваться не собираемся. У нас есть интересы наших народов, есть взаимные союзнические обязательства. И только эти факторы будут стоять во главе всех наших решений и действий, как самостоятельно, так и в рамках Союзного государства", - заявил министр .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 января провел заседание Совета Безопасности, которое было посвящено рассмотрению документов стратегического планирования - проектов Концепции национальной безопасности и Военной доктрины республики. После одобрения Советом Безопасности проекты новой Концепции нацбезопасности и Военной доктрины будут вынесены на утверждение Всебелорусского народного собрания.