США не считают нужным менять конфигурацию ядерных сил из-за российского ТЯО в Белоруссии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон не видит причин вносить изменения в схему развертывания своих ядерных сил в связи с информацией о переброске РФ тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссию, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы продолжим очень внимательно следить за развитием ситуации. У нас нет причин менять конфигурацию наших ядерных сил", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном.

Блинкен подчеркнул, что приоритетом для США остается защита территории НАТО.

Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что в альянсе пока не считают нужным что-либо предпринимать из-за размещения российского ТЯО в Белоруссии

В конце марта этого года президент России Владимир Путин заявил о договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении в Белоруссии ТЯО.

В пятницу Путин сообщил о доставке в Белоруссию первых ядерных зарядов, до конца года эта работа будет завершена.

"Как вы знаете, мы вели переговоры с нашим союзным государством, с президентом Лукашенко, о том, чтобы часть этого тактического ядерного оружия перенести на белорусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.