Польские производители потребовали ввести квоты на украинский сахар

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы Польши (KZPBC) требует ввести квоты на украинский сахар, намерена присоединиться к общенациональной фермерской акции протеста, запланированной на 24 января 2024 года, сообщает сайт ассоциации.

"После введения мер автономной торговли неограниченный импорт сахара с Украины в ЕС в 2022/2023 сельхозгоду увеличился в 20 раз, а в сезоне 2023/2024 эти объемы могут быть до 35 раз выше, чем в предыдущем, когда были отменены квоты, установленные в соглашении об ассоциации ЕС-Украина", - говорится в сообщении.

В KZPBC отметили, что перспектива расширения посевных площадей и производства сахара в 2024/2025 сельхозгоду примерно на 20% повлияет на экспортные возможности Украины, которые могут превысить 1 млн тонн.

"Масштабы увеличения импорта непропорционально велики по отношению к возможностям использования дополнительного сахара, искажают конкуренцию и дестабилизируют рынок сообщества. Сахарный сектор не может справиться с беспрецедентным ростом импорта и стабильно функционировать в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - считают польские производители.

По оценке ассоциации, экспортный потенциал Украины после введения автономных торговых мер увеличился в 16 раз.

Ассоциация убеждена, что сохранение статус-кво в торговых отношениях с Украиной неприемлемо для польских производителей сахарной свеклы, поскольку должны соблюдаться интересы обеих сторон, чего сейчас не происходит.

Польские производители сахара призвали Европейскую комиссию внедрить механизмы, которые позволят эффективно обезопасить рынки стран ЕС от дальнейшего увеличения импорта украинского сахара и его негативных последствий для рентабельности сельхозпроизводства и функционирования фермерских хозяйств в Польше.

Ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики сообщил, что Украина в 2024 году может расширить посевные площади под сахарной свеклой на 10-20% и увеличить производство сахара до 2 млн тонн (рост на 11% к предыдущему году - ИФ). По его данным, сейчас на Украине уже производится около 1,8 млн тонн сахара, а внутреннее потребление составляет 900 тысяч тонн.

Как отмечал профильный комитет, несмотря на тяжелые условия Украина активно экспортирует сахар в ЕС и будет продолжать в следующем сезоне, "чтобы покрыть дефицит на рынках некоторых стран Европейского союза". Кроме того, украинский сахар интересен и мировому рынку, "где, по прогнозам экспертов, произойдет увеличение дефицитного баланса этого продукта".

Как сообщал на этой неделе министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Еврокомиссия, несмотря на протесты соседствующих с Украиной европейских стран, готовит проект постановления о продлении до середины 2025 года беспошлинного режима для украинского экспорта. По его словам, проблема негативных последствий импорта из Украины становится все более заметной в странах не только Восточной, но и Западной Европы и касается все более широкого спектра товаров, а не только зерна. Франция, Австрия и Германия говорят об угрозе рынкам зерна, птицеводства, фруктов и сахара. Эти страны говорят о необходимости возобновления тарифных квот, действие которых сейчас приостановлено по правилам ЕС. "Польша поддерживает эти требования, мы обратились в Европейскую комиссию с просьбой возобновить тарифные квоты на некоторые чувствительные товары, но это было отклонено Еврокомиссией", - сказал он.

"Мы хотим разработать способ защиты от негативных последствий импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, приемлемый для всех участников (Евросоюза - ИФ). Мы анализируем и проводим внутренние консультации, в частности, относительно механизма лицензирования экспорта сельхозпродукции в Польшу, который предложен украинской стороной", - уточнил министр.

Польское Министерство сельского хозяйства и развития села сообщило, что Польша сохранит эмбарго на импорт украинской агропродукции до тех пор, пока в рамках Евросоюза не будут разработаны действенные механизмы, которые обеспечат защиту внутреннего рынка страны.

Как сообщалось ранее, действие режима беспошлинной торговли Украины с ЕС, введенного в 2022 году (и действующего до июня 2024 года), в условиях переориентации значительной части украинского агроэкспорта на Европу привело к оседанию дешевого продовольствия с Украины в соседних с ней странах: Венгрии, Словакии, Польше, Болгарии и Румынии. Это вызвало протесты местных фермеров.

Под давлением этих стран Еврокомиссия в мае 2023 года была вынуждена принять спецмеры, запретив импорт в эти государства украинского продовольствия (конкретно - пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы). После того, как в середине сентября запрет перестал действовать Венгрия, Словакия и Польша вопреки воле Еврокомиссии ввели запретительные меры на национальном уровне. Причем Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций. Киев в ответ подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). В настоящее время разбирательства в ВТО приостановлены для переговоров с участием Еврокомиссии.