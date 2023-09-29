Болгария до декабря запретит импорт подсолнечника с Украины

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Аграрные министры Украины и Болгарии Николай Сольский и Кирилл Ватев на онлайн-переговорах обсудили технические вопросы экспорта украинской агропродукции в Болгарию.

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, болгарское правительство считает приемлемым план действий Украины по поставкам агропродукции, представленный Еврокомиссии.

"У Болгарии есть свои предложения к представленному Украиной механизму лицензирования некоторых видов сельскохозяйственной продукции. В частности, это касается подсолнечника, по экспорту других трех культур Болгария не имеет возражений", - говорится в сообщении украинского ведомства.

Как сообщает сайт Министерства сельского хозяйства и земледелия Болгарии, Ватев ознакомил Сольского с меморандумом, который подписан между правительством Болгарии и инициативным комитетом аграриев страны и предусматривает запрет на ввоз подсолнечника с Украины до конца ноября. Затем будет действовать лицензионный режим на экспорт подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса, в соответствии с согласованным между Украиной и Европейской комиссией планом.

Ватев сообщил об опасениях болгарских аграриев и переработчиков в связи с импортом с Украины рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, сухого молока, меда, сахара и замороженной малины.

"Очень важно обсудить все проблемы, которые затрагивают наших сельхозпроизводителей, и вместе искать пути их решения", - сказал он.

В пресс-релизе Минсельхоза Болгарии также отмечается, что обмен данными между аграрными ведомствами двух стран по экспорту и импорту отдельных сельхозтоваров станет еженедельным.

По данным Минагрополитики Украины, министры договорились согласовать технические детали процедуры экспорта агропродукции в Болгарию и обсудить их результаты в первой половине октября.

Как ранее сообщал Сольский, Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии и пока не экспортирует в пять приграничных стран агропродукцию без их согласования.

"Мы вводим внутреннюю процедуру верификации экспорта четырех культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в пять стран ЕС. Эта процедура предусматривает выдачу лицензии от украинского правительства в течение 30 дней со дня получения заявки на экспорт. Соответствующее постановление правительства уже принято, а потому экспорт в пять стран без их согласования уже не происходит. В течение этих 30 дней Украина информирует Европейскую комиссию и соответствующую страну о получении заявки на экспорт ", - приводило его слова Минагрополитики Украины.

Как сообщалось ранее, агросектор Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии оказался под ударом из-за беспошлинных поставок в ЕС с Украины дешевого продовольствия, которое оседало на рынках этих стран и сбивало цены на местную продукцию. Под давлением этих пяти государств Еврокомиссия в мае ввела запрет на импорт в них ряда украинских агрокультур (пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника), который действовал до 15 сентября.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты, а Болгария задумалась о квотировании импорта украинского подсолнечника. Польша расширила список запрещенных к импорту украинских продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, которым обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.