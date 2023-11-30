Словакия расширила ограничения импорта и транзита сельхозтоваров с Украины

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо решило продлить и расширить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины и ужесточить правила транзита.

Помимо пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, запрет на импорт будет также распространен на мед, сахар, солод и соевые бобы. При этом разрешение на транзит агропродукции с Украины через территорию Словакии сохраняется, однако требования к нему ужесточаются - товары нужно будет опечатать на таможне.

Как объяснили в Минсельхозе Словакии, такие меры потребовались, в том числе, из-за отсутствия общеевропейского решения относительно украинских товаров.

На прошлой неделе министр сельского хозяйства и сельского развития Словакии Рихард Такач заявил, что односторонний запрет Братиславы на импорт украинского зерна останется в силе, пока Европейская комиссия не предложит системное решение проблемы с засильем украинской агропродукции в Европе.

Под давлением Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии Еврокомиссия 2 мая ввела запрет на импорт в них ряда украинских агрокультур (пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника), который действовал до 15 сентября. Эти пять стран утверждали, что украинская с/х продукция в условиях ее беспошлинного ввоза в ЕС оседает у них и наносит ущерб местному агросектору.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты. Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций (но позднее изъяла из него тростниковый и свекловичный сахар).

В ответ Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, которым обвинила эти три страны в дискриминационном отношении к украинской агропродукции. Пока этот спор, по информации украинской стороны, поставлен на паузу для обсуждения проблемы на уровне ЕС.