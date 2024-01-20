США заявили об уничтожении противокорабельной ракетной установки хуситов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американская авиация в субботу нанесла удар по противокорабельной пусковой установке йеменских хуситов, которая была нацелена на район Аденского залива, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"В рамках продолжающихся усилий по защите свободы судоходства и предотвращению нападений на морские суда 20 января примерно в 4 часа утра (по времени Саны, совпадает с московским - ИФ) силы Центрального командования США нанесли авиаудары по противокорабельной ракете хуситов, которая была нацелена на район Аденского залива и готова к пуску", - говорится в сообщении.

Американские вооруженные силы определили, что ракета представляет угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе, и затем нанесли удар и уничтожили ракету в целях самообороны, отметило командование.

Хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа.

США и некоторые их партнеры в ответ на действия хуситов провели несколько серий обстрелов их позиций. Заявленная цель этих операций - восстановить безопасность для судоходства по Красному морю.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.