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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Блинкен назвал атаки ХАМАС и "Хезболлы" помехой для создания Палестинского государства

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что видит два варианта для Ближнего Востока: первый включает нормализацию отношений арабских государств с Израилем и работу над созданием Палестинского государства, второй - продолжение атак со стороны настроенных на борьбу против Израиля группировок.

Он сказал это журналистам в аэропорту Каира после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Его слова приводят западные СМИ.

"В наши предыдущие поездки на Ближний Восток чувствовалось нежелание обсуждать некоторые вопросы будущего, связанные с долгосрочными стабильностью и безопасностью на региональной основе. Теперь же наши партнеры сфокусированы именно на этих проблемах... Они также готовы предпринять шаги, чтобы сделать что-то, взять на себя обязательства, необходимые как для будущего Газы, так и для долгосрочного мира и безопасности в регионе", - заявил Блинкен.

По мнению госсекретаря, сейчас для региона существует два пути: первый предполагает "интеграцию Израиля с гарантиями безопасности и обязательствами от стран региона и США, а также Палестинское государство - как минимум путь к его созданию". Второй путь - это продолжение "терроризма, нигилизма, разрушений со стороны ХАМАС, хуситов, "Хезболлы", которых поддерживает Иран".

Блинкен высказал эту точку зрения по итогам турне по Ближнему Востоку, которое продолжалось с 4 по 11 января. Он отметил, что все страны региона, которые он посетил, а также Греция, выразили готовность принять участие в планировании будущего региона.

Ближний Восток Иран США ХАМАС Энтони Блинкен Израиль Хезболла
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