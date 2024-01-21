Палестинские медики сообщили более чем о 25 тыс. жертв израильских ударов в Газе

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Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Число жертв израильских ударов в секторе Газа к настоящему моменту достигло 25,1 тыс., сообщает в воскресенье Associated Press со ссылкой на данные палестинских медиков.

По их данным, еще свыше 62,6 тыс. человек получили ранения.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в анклаве.