В Лондоне разочарованы позицией Нетаньяху по палестинскому государству

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Великобритания поддерживает решение о сосуществовании израильского и палестинского государств и разочарована высказыванием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который отверг это решение, заявил в воскресенье каналу Sky News министр обороны Британии Грант Шэппс.

"Я думаю, что высказывание премьер-министра Нетаньяху о том, что он не верит в решение о создании двух государств, разочаровывает", - сказал он в интервью каналу.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе общенациональной пресс-конференции заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания израильской военной операции в секторе Газа.