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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Франция пообещала поставлять Киеву по 3 тысячи снарядов в месяц

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Франция с января будет ежемесячно поставлять Украине по 3 тысячи снарядов, заявил Radio France Internationale министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Он напомнил, что с февраля 2022 года по декабрь 2023 года Киеву передавали по 2000 снарядов в месяц, теперь поставки будут увеличены.

На вопрос о низких уровнях производства боеприпасов во Франции, Лекорню ответил, что не согласен с этой оценкой.

Он также заявил, что в ближайшие недели Франция поставит Киеву шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

Кроме того, он добавил, что "Франция имеет возможность произвести в течение 2024 года и начала 2025 года 78 установок Caesar, предназначенных для Украины".

Франция Украина Себастьян Лекорню Caesar
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