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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Макрон посетит Украину в феврале для решения вопросов помощи Киеву

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем предстоящем визите на Украину в феврале для решения вопросов помощи Киеву.

На пресс-конференции, завершившейся в ночь на среду, он сообщил о завершении работы над "двусторонним соглашением о гарантиях безопасности" Киеву, которое будет подписано в ближайшие недели. "Я сам поеду на Украину в феврале", - сказал Макрон.

Он пообещал "новые поставки 40 ракет SCALP и несколько сотен бомб" Украине. Кроме того, президент указал на развитие дополнительного производства вооружений, которое позволит поставить больше военной техники Украине, в частности САУ CAESAR, и поможет этой стране в ее нуждах, в частности, в подготовке военнослужащих, в защите ее неба.

Макрон также объявил о предстоящих в скором времени решениях на уровне ЕС, касающихся помощи Украине.

"Мы не можем позволить России победить, и мы не должны этого делать, так как сама безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под вопрос", - заявил президент Франции.

Франция Эммануэль Макрон Украина
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