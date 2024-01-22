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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Иран и Пакистан вернут послов в столицы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Тегеран и Исламабад договорились о возвращении послов в столицы двух стран до 26 января, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на совместное заявление глав МИД Ирана и Пакистана.

В заявлении отмечается, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит 29 января Исламабад по приглашению пакистанского коллеги Джалиля Аббаса Джилани.

Отношения между двумя странами обострились после того, как Иран 16 января нанес удары по радикальным группировкам на территории Пакистана, а спустя два дня пакистанские военные заявили, что обстреляли позиции экстремистов в Иране. В результате были отозваны послы двух стран.

Главы МИД Пакистана и Ирана в телефонном разговоре в минувшую пятницу договорились принять меры для снижения напряженности между странами.

Помимо этого, министры пришли к согласию "о необходимости укрепления сотрудничества и координации в борьбе с терроризмом и в других вопросах, представляющих взаимный интерес", отмечалось в сообщении МИД Пакистана.

При этом Джилани подчеркнул, что для такого сотрудничества необходимым условием является уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга.

Иран Пакистан
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