Пакистан и Иран вернули своих послов в столицы после снижения напряженности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Пакистан и Иран вернули своих послов в столицы обеих стран после завершения процесса нормализации отношений.

"В соответствии с искренними и добрыми пожеланиями руководства Пакистана, я направляюсь в Тегеран. Пришло время перевернуть страницу", - заявил посол Пакистана Мухаммад Мудассир в социальной сети X.

Посол Ирана в Исламабаде Реза Амири Могадам объявил, что возвращается в столицу Пакистана. "Я возвращаюсь в Исламабад. Да здравствует дружба между Ираном и Исламабадом", - написал иранский дипломат на своей странице в соцсети X.

Ранее стало известно, что Тегеран и Исламабад договорились о возвращении послов в столицы двух стран.

Отношения между двумя странами обострились после того, как Иран 16 января нанес удары по радикальным группировкам на территории Пакистана, а спустя два дня пакистанские военные заявили, что обстреляли позиции экстремистов в Иране. В результате были отозваны послы двух стран.