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Парламент Турции проголосует по заявке Швеции в НАТО до конца вторника

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Турецкий парламент приступил во вторник вечером к дебатам по заявке Швеции на вступление в НАТО, сообщает AP. По его данным, голосование всем составом Великого национального собрания Турции по этому вопросу тоже назначено на вторник.

В декабре комитет парламента по международным делам одобрил ратификацию вступления Швеции в НАТО. После одобрения заявки всем парламентом документ должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В конце октября 2023 года Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Из стран альянса заявку Швеции не ратифицировали только Турция и Венгрия.

23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что пригласил главу правительства Швеции в Венгрию для переговоров о присоединении Швеции к НАТО.

Венгрия Виктор Орбан НАТО Реджеп Тайип Эрдоган Турция Швеция
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