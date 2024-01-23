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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в секторе Газа и Краснои море

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян выразили обеспокоенность ситуацией в акватории Красного моря и высказались за скорейшее прекращение огня в Газе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике. Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения условий для оказания гуманитарного содействия жителям анклава. Выражена общая обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря, резко деградировавшей в результате безответственных силовых акций США и ряда примкнувших к ним государств против Йемена", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, отмечается, что стороны "вновь подтвердили приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений и Устава ООН, включая невмешательство во внутренние дела, взаимное уважение суверенитета, а также территориальной целостности друг друга во всей ее полноте".

ООН Сергей Лавров Иран Амир Абдоллахиян
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