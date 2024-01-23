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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в китайском Синьцзяне

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в ночь на вторник в уезде Уши, округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая, сообщили китайские сейсмологи.

Толчок был зафиксирован в 2:09 по местному времени (21:09 мск понедельника), его эпицентр залегал на глубине 22 км.

Китайские СМИ сообщают, что, по данным на 6:00 по местному времени (1:00 мск), три человека получили ранения и были своевременно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Данных о возможных других пострадавших пока не поступало.

Власти СУАР задействовали систему экстренного реагирования на землетрясение, персонал из служб по чрезвычайным ситуациям, а также местные ведомства транспорта, водного, жилищно-коммунального хозяйств, строительства, здравоохранения, связи, электроэнергетики и других выдвинулся к месту землетрясения для ликвидации последствий землетрясения.

Китай Синьцзян
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